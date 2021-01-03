В Ростовской области девять человек пострадали из-за петард

В Ростовской области девять человек получили травмы и ожоги из-за петард в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

В частности, в травмпункты Ростова-на-Дону обратились восемь человек, ещё один пострадал от использования пиротехники в Волгодонске.

По данным областных властей, в регионе сохраняется общественный порядок, оперативные службы работают в штатном режиме.

Ранее травматолог-ортопед Константин Терновой в беседе с Inforeactor рассказал о наиболее частых травмах в новогоднюю ночь.