В Ростовской области девять человек пострадали из-за петард

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В Ростовской области девять человек получили травмы и ожоги из-за петард в новогоднюю ночь.
В Ростовской области девять человек пострадали из-за петард
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

В частности, в травмпункты Ростова-на-Дону обратились восемь человек, ещё один пострадал от использования пиротехники в Волгодонске.

По данным областных властей, в регионе сохраняется общественный порядок, оперативные службы работают в штатном режиме.

Ранее травматолог-ортопед Константин Терновой в беседе с Inforeactor рассказал о наиболее частых травмах в новогоднюю ночь.

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