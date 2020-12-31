Эксперт рассказал о наиболее частых травмах в новогоднюю ночь

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Травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал о наиболее частых травмах в новогоднюю ночь.
Эксперт рассказал о наиболее частых травмах в новогоднюю ночь
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Все травмы будут связаны с избыточным алкогольным отравлением организма. Дальше следуют бытовые травмы, связанные с битьём посуды и падением в доме», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, также возможны травмы с петардами.

Как отметил эксперт, в случае получения повреждения не стоит заниматься самолечением. Среди причин — через восемь часов время иногда бывает потеряно, пояснил он.

Ранее председатель Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергей Волжин в беседе с RT назвал главные риски, связанные с использованием пиротехники, а также дал рекомендации по безопасному запуску фейерверков.

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