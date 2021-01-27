Совфед одобрил закон о штрафах за пропаганду в сети веселящего газа

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Совет Федерации одобрил закон о введении штрафов до 150 тыс. рублей за пропаганду в сети потребления веселящего газа.
Совфед одобрил закон о штрафах за пропаганду в сети веселящего газа
  • РИА Новости

Согласно внесённым изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, штраф для граждан за подобное нарушение составит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс., для ИП — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей либо приостановление деятельности до 30 суток, для юрлиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей либо приостановление деятельности до 30 суток.

Закон, запрещающий в России розничную продажу физическим лицам так называемого веселящего газа (закиси азота), а также его пропаганду в интернете, вступил в силу с 1 января.

Закон уточняет, что закись азота является одурманивающим веществом, в связи с чем запрещает её использование и потребление гражданами не по назначению — «в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью».

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