Совфед одобрил закон о штрафах за пропаганду в сети веселящего газа

Совет Федерации одобрил закон о введении штрафов до 150 тыс. рублей за пропаганду в сети потребления веселящего газа.

Согласно внесённым изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, штраф для граждан за подобное нарушение составит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс., для ИП — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей либо приостановление деятельности до 30 суток, для юрлиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей либо приостановление деятельности до 30 суток.

Закон, запрещающий в России розничную продажу физическим лицам так называемого веселящего газа (закиси азота), а также его пропаганду в интернете, вступил в силу с 1 января.

Закон уточняет, что закись азота является одурманивающим веществом, в связи с чем запрещает её использование и потребление гражданами не по назначению — «в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью».