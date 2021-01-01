В России вступил в силу запрет на розничную продажу веселящего газа

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Закон, запрещающий в России розничную продажу физическим лицам так называемого веселящего газа (закиси азота), а также его пропаганду в интернете, вступил в силу с 1 января.
В России вступил в силу запрет на розничную продажу веселящего газа
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Как сообщает ТАСС, закон уточняет, что закись азота является одурманивающим веществом, в связи с чем запрещает её использование и потребление гражданами не по назначению — «в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью».

29 декабря соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин.

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