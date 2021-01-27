Актрису Екатерину Жемчужную госпитализировали с коронавирусом
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Я сейчас в больнице», — сказала Жемчужная, подтвердив, что у неё коронавирус.
Вместе с этим она добавила, что чувствует себя нормально, однако ей делают различные капельницы.
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