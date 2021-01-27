Актрису Екатерину Жемчужную госпитализировали с коронавирусом

Народная артистка России Екатерина Жемчужная была госпитализирована. У неё обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я сейчас в больнице», — сказала Жемчужная, подтвердив, что у неё коронавирус.

Вместе с этим она добавила, что чувствует себя нормально, однако ей делают различные капельницы.

Ранее народный артист России Юрий Стоянов рассказал, как сделал прививку от COVID-19.

Профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с антителами после вакцинации от COVID-19.