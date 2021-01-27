Роспотребнадзор прогнозирует снижение заболеваемости COVID-19 в марте

В России заметное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, вероятно, начнётся в марте. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — цитирует РИА Новости Горелова.

По его словам, в настоящее время фаза медленного роста заболеваемости завершилась и сменилась периодом стабилизации.

Он уточнил, что, скорее всего, к летним показателям страна вернётся уже к концу весны, в мае.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 стабилизируется, что даёт возможность аккуратно снимать ограничения.

Согласно данным на 26 января, в России за сутки коронавирус выявили ещё у 18 241 человека. Всего с начала пандемии зафиксирован 3 756 931 случай инфицирования.