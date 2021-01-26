В Подмосковье напомнили о сроках подачи заявлений на ЕГЭ

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В Московской области напомнили о сроках подачи заявлений на участие в ЕГЭ. Приём идёт до 1 февраля.
В Подмосковье напомнили о сроках подачи заявлений на ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.

После 1 февраля заявления примут только при наличии уважительной причины, подтверждённой документально.

«Выпускные экзамены не за горами, подготовка к ним идёт полным ходом. Основной период ЕГЭ в 2021 году планируем провести с 31 мая по 2 июля», — сказала Каклюгина.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.

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