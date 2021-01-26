В Петербурге рассказали о работе волонтёров-медиков

В Санкт-Петербурге рассказали о работе волонтёров-медиков. Они работают совместно с общественной организацией «Молодёжь Петербурга» в рамках проекта #ПомогиВрачу.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Около 30 волонтёров-медиков оказывают помощь в 14 поликлиниках. За сутки они совершают более 400 звонков пациентам с подтверждённым COVID-19, находящимся дома на самоизоляции. Добровольцы также помогают проверять температуру на входе в медучреждения.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой «Известия» рассказал о снижении иммунитета у переболевших коронавирусом.