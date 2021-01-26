В Петербурге рассказали о работе волонтёров-медиков
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Около 30 волонтёров-медиков оказывают помощь в 14 поликлиниках. За сутки они совершают более 400 звонков пациентам с подтверждённым COVID-19, находящимся дома на самоизоляции. Добровольцы также помогают проверять температуру на входе в медучреждения.
Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой «Известия» рассказал о снижении иммунитета у переболевших коронавирусом.