Иммунолог оценил ситуацию с ограничительными мерами в театрах и ресторанах
- РИА Новости
«Что касается разнообразных концертных залов, театров и так далее, у них у всех есть отличная вентиляция», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, если усовершенствовать эту вентиляцию, то можно существенно уменьшить вероятность заболевания в зале, то есть некоторые ограничения можно будет снять.
Как считает Жемчугов, то же самое касается баров и ресторанов.
Эксперт добавил, что столь простые меры помогут бороться с распространением COVID-19.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН оценил действие антител после выздоровления и вакцинации от COVID-19.