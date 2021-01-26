Иммунолог оценил ситуацию с ограничительными мерами в театрах и ресторанах

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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов оценил ситуацию с ограничительными мерами в театрах и ресторанах.
Иммунолог оценил ситуацию с ограничительными мерами в театрах и ресторанах
  • РИА Новости

«Что касается разнообразных концертных залов, театров и так далее, у них у всех есть отличная вентиляция», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если усовершенствовать эту вентиляцию, то можно существенно уменьшить вероятность заболевания в зале, то есть некоторые ограничения можно будет снять.

Как считает Жемчугов, то же самое касается баров и ресторанов.

Эксперт добавил, что столь простые меры помогут бороться с распространением COVID-19.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН оценил действие антител после выздоровления и вакцинации от COVID-19.

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