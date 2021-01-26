Эксперт прокомментировал ситуацию со вступительными экзаменами

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Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков прокомментировал ситуацию со вступительными экзаменами.
Эксперт прокомментировал ситуацию со вступительными экзаменами
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что предметы, помимо обязательных ЕГЭ, сдаются на добровольной основе.

«Мы практически сегодня приближаемся к европейской системе», — сказал эксперт.

Как отметил Комков, пока между отечественной и европейской образовательными системами есть разница — в первом случае школьника настраивают на поступление в вуз, а во втором решение учиться дальше принимает сам обучающийся после получения профессии в колледже.

В 2021 году ряд вузов будет принимать абитуриентов по результатам внутренних вступительных экзаменов по профильной дисциплине, а не только ЕГЭ.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.

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