Эксперт прокомментировал ситуацию со вступительными экзаменами

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков прокомментировал ситуацию со вступительными экзаменами.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что предметы, помимо обязательных ЕГЭ, сдаются на добровольной основе.

«Мы практически сегодня приближаемся к европейской системе», — сказал эксперт.

Как отметил Комков, пока между отечественной и европейской образовательными системами есть разница — в первом случае школьника настраивают на поступление в вуз, а во втором решение учиться дальше принимает сам обучающийся после получения профессии в колледже.

В 2021 году ряд вузов будет принимать абитуриентов по результатам внутренних вступительных экзаменов по профильной дисциплине, а не только ЕГЭ.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.