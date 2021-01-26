Мероприятия в рамках Года науки и технологий начнутся в Удмуртии 12 февраля
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Министр образования республики Светлана Болотникова заявила, что план мероприятий готов и затронет все уровни образования.
«План достаточно насыщенный. В нём будут задействованы школы РАН, вузы и научные организации», — отметила она.
В Год науки и технологий в регионе должны появиться, в частности, Старшая школа РАН и Клуб конструкторов.
Ранее сообщалось, что в Тверской области планируют создать центр, который объединит молодых исследователей, студентов, аспирантов, учёных для совместной научной деятельности.