Мероприятия в рамках Года науки и технологий начнутся в Удмуртии 12 февраля

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Мероприятия в рамках Года науки и технологий стартуют в Удмуртии 12 февраля.
Мероприятия в рамках Года науки и технологий начнутся в Удмуртии 12 февраля
  • Pixabay

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Министр образования республики Светлана Болотникова заявила, что план мероприятий готов и затронет все уровни образования.

«План достаточно насыщенный. В нём будут задействованы школы РАН, вузы и научные организации», — отметила она.

В Год науки и технологий в регионе должны появиться, в частности, Старшая школа РАН и Клуб конструкторов.

Ранее сообщалось, что в Тверской области планируют создать центр, который объединит молодых исследователей, студентов, аспирантов, учёных для совместной научной деятельности.

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