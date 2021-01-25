В Тверской области планируют создать исследовательский центр для молодых учёных

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В Тверской области планируют создать центр, который объединит молодых исследователей, студентов, аспирантов, учёных для совместной научной деятельности.
В Тверской области планируют создать исследовательский центр для молодых учёных
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Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Инициативу поддержал губернатор Игорь Руденя на встрече со студентами в День российского студенчества.

«В этом году планируем начать работу по созданию центра для студентов, аспирантов — всех, кто хотел бы участвовать в развитии экономики региона и страны», — заявил он.

В октябре 2020 года ОТР сообщало, что в Иркутске открылся мобильный технопарк «Кванториум».

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