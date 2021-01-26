В Севастополе на портале «Госуслуги» открылась запись на вакцинацию от COVID-19

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Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для всех желающих открыта в Севастополе на портале «Госуслуги».
В Севастополе на портале «Госуслуги» открылась запись на вакцинацию от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Нужна подтверждённая учётная запись на «Госуслугах». Необходимо зайти на gosuslugi.ru и авторизоваться. На главной странице размещён баннер «Защитите себя и своих близких! Сделайте прививку от COVID-19». Если кликнуть по нему, откроется страница записи. Далее необходимо из списка медицинских организаций выбрать ту, где вы хотите сделать прививку. После этого формируется уведомление в личном кабинете о том, что вы записаны на вакцинацию с указанием даты и времени», — цитирует пресс-служба правительства города директора департамента цифрового развития Александру Осипову.

Ранее врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.

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