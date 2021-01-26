В ХМАО продлили режим самоизоляции

В Ханты-Мансийском автономном округе продлили режим самоизоляции для пожилых граждан, а также для беременных женщин и тех, кто имеет хронические заболевания.

Об этом сообщает URA.RU.

Решение принято на заседании регионального оперативного штаба.

«Граждане в возрасте 65 лет и старше, самоизоляция которых будет продлена до 28 февраля, активно записываются на вакцинацию. В связи с этим задают вопросы о необходимости, сделав прививку, соблюдать режим самоизоляции, масочный режим и другие режимы, в целях безопасности», — отметила губернатор Наталья Комарова.

В регионе по-прежнему не разрешена работа детских игровых комнат и прочих развлекательных центров для детей, в том числе на территории ТРЦ. Это ограничение также продлят.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России зафиксировали 18 241 случай коронавируса.