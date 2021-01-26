Минтруд разработал законопроект о дистанционном инструктаже по охране труда

Замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко рассказал, что инструктажи по охране труда теперь можно будет проводить дистанционно с помощью средств аудио- и видеосвязи.

В беседе с «Российской газетой» он пояснил, что соответствующий законопроект разработан Минтрудом и скоро будет внесён в Государственную думу.

«Дистанционный инструктаж — это удобно, его можно зафиксировать. То есть не просто поставить подпись в журнале, что он был, а сделать видеозапись, которую всегда можно посмотреть, проанализировать, как он проводился», — сказал замминистра.

По словам Вовченко, законопроектом также предусмотрено хранение такой записи, обозначены сроки.

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