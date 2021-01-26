Минтруд разработал законопроект о дистанционном инструктаже по охране труда
- РИА Новости
В беседе с «Российской газетой» он пояснил, что соответствующий законопроект разработан Минтрудом и скоро будет внесён в Государственную думу.
«Дистанционный инструктаж — это удобно, его можно зафиксировать. То есть не просто поставить подпись в журнале, что он был, а сделать видеозапись, которую всегда можно посмотреть, проанализировать, как он проводился», — сказал замминистра.
По словам Вовченко, законопроектом также предусмотрено хранение такой записи, обозначены сроки.
Ранее руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров рассказал в беседе с ФАН о навыках, необходимых для удалённой работы.