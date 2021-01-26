Минздрав согласился смягчить правила работы стоматологий

Министерство здравоохранения России согласилось смягчить правила, регламентирующие работу стоматологических клиник, передаёт ТАСС.

Сообщается, что об этом говорится в письме замглавы ведомства Евгения Камкина бизнес-омбудсмену Борису Титову. В конце 2020 года он попросил вице-премьера Татьяну Голикову содействовать корректировке норм, которые, по его мнению, могли привести к массовому закрытию стоматологий.

В частности, согласно вступившим в силу приказам, в каждой клинике, где нет отдельного рентгеновского кабинета, должны быть установлены радиовизиограф (рентгеновский аппарат для снимков полости рта) и ортопантомограф (для панорамной съёмки зубов).

В ответном письме Минздрава отмечается, что ведомство разрабатывает изменения в соответствующие правила. Так, необходимость устанавливать радиовизиограф сохранится, только если у клиники нет договора с медорганизацией, имеющей лицензию на услуги по рентгенологии. Кроме того, изменится стандарт оснащения кабинета: либо радиовизиограф, либо ортопантомограф.

Ранее сообщалось, что вступили в силу новые правила оформления больничных. Выдавать их смогут все организации с лицензией на медицинскую деятельность, в том числе стоматологии.