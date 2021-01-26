В Роскачестве рассказали о проверке продающихся в России пряностей
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
Результаты исследования публикуют «Известия».
Потенциально вредных веществ в пряностях обнаружено не было. Превышений по содержанию радионуклидов и тяжёлых металлов также не обнаружено. Однако эксперты выявили нарушения по микробиологическим показателям.
Так, в красном молотом остром перце «Просто!» установлено превышение по количеству бактерий.
В куркуме «Едим дома» и паприке Vegeta наблюдается превышение по количеству плесени.
Выявленные несоответствия являются нарушениями технического регламента Таможенного союза 021/2011. В исследованной продукции нет запрещённых в России пестицидов, но обнаружены регламентируемые Евросоюзом.
Результаты исследования по биомаркерам показали, что при производстве пяти видов пряностей семи торговых марок могло использоваться сырьё низкого качества.