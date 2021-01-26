В Госдуме оценили идею освободить от уплаты госпошлины впервые регистрирующих бизнес

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT предложение освободить граждан, впервые регистрирующих юридическое лицо или ИП, от уплаты государственной пошлины.

Гутенёв назвал правильным внимание к малому и среднему бизнесу, отметив, что его сокращение в условиях пандемии вселяет определённую тревогу.

При этом он добавил, что нужно продолжать ту политику, которую реализует правительство России и Минпромторг.

«Я имею в виду меры, направленные обеспечение субсидируемыми процентными ставками, льготными кредитами, создание преференций в отдельных отраслях... Такую политику надо продолжать, расширять, проецировать активнее на регионы... Тогда мы увидим, что малый бизнес и индивидуальное предпринимательство начнут вновь активно регистрироваться, развиваться, превращаться в средние предприятия, в крупные», — подчеркнул парламентарий.

Депутат также отметил: эта инициатива лишний раз подчёркивает, что проблема малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей всегда была и будет в фокусе депутатов Государственной думы.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить граждан, впервые регистрирующих юридическое лицо или ИП, от уплаты государственной пошлины.

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