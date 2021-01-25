В Ростовской области прокомментировали ситуацию с сельской ипотекой в 2020 году

В Ростовской области прокомментировали ситуацию с сельской ипотекой по итогам 2020 года.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

«В 2020 году жители Ростовской области в рамках льготной сельской ипотеки заключили почти 1,1 тыс. кредитных договоров на сумму более 2 млрд рублей для строительства и приобретения нового жилья в сельской местности», — заявили в региональном правительстве.

С помощью такой ипотеки можно приобрести землю для строительства или готовый дом.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане ввели в эксплуатацию 189 тыс. кв. м жилья с начала 2021 года, что составляет 7% от годового плана.