В Татарстане ввели в эксплуатацию 189 тысяч квадратных метров жилья с начала года

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В Татарстане ввели в эксплуатацию 189 тыс. кв. м жилья с начала 2021 года, что составляет 7% от годового плана.
В Татарстане ввели в эксплуатацию 189 тысяч квадратных метров жилья с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента республики.

По программе социальной ипотеки в 2021 году должен быть возведён 161 многоквартирный дом общей площадью 280,5 тыс. кв. м.

Коммерческие застройщики намерены ввести в эксплуатацию 164 многоквартирных дома. В рамках индивидуального жилищного строительства планируется ввести более 8,3 тыс. домов.

Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.

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