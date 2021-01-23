В Татарстане ввели в эксплуатацию 189 тысяч квадратных метров жилья с начала года

В Татарстане ввели в эксплуатацию 189 тыс. кв. м жилья с начала 2021 года, что составляет 7% от годового плана.

РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента республики. По программе социальной ипотеки в 2021 году должен быть возведён 161 многоквартирный дом общей площадью 280,5 тыс. кв. м. Коммерческие застройщики намерены ввести в эксплуатацию 164 многоквартирных дома. В рамках индивидуального жилищного строительства планируется ввести более 8,3 тыс. домов. Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.