Володин призвал верить президенту России, а не фейкам

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, комментируя расследование по поводу «дворца» в Геленджике, якобы принадлежащего президенту России Владимиру Путину, заявил, что верить нужно президенту, а не фейкам.

«Я, поверьте, был везде, где президент работает и исполняет свои обязанности, но я ни разу не видел, чтобы президент посещал это место. Нужно верить президенту, а не фейкам», — цитирует его РИА Новости.

По словам Володина, институт президентства пытаются дискредитировать. Он добавил, что если это удастся, то дальше пойдёт разрушение страны.

«И это понимают оппозиционные партии, представленные в Государственной думе», — сказал Володин.

Ранее Путин, отвечая на вопрос о расследовании по поводу построенного в Геленджике «дворца», отметил, что ему не принадлежит ничего из указанной там собственности.

В Кремле «расследование» о «дворце» в Геленджике назвали «качественной клюквой».