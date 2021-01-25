Володин призвал верить президенту России, а не фейкам

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, комментируя расследование по поводу «дворца» в Геленджике, якобы принадлежащего президенту России Владимиру Путину, заявил, что верить нужно президенту, а не фейкам.
Володин призвал верить президенту России, а не фейкам
  • ©duma.gov.ru

«Я, поверьте, был везде, где президент работает и исполняет свои обязанности, но я ни разу не видел, чтобы президент посещал это место. Нужно верить президенту, а не фейкам», — цитирует его РИА Новости.

По словам Володина, институт президентства пытаются дискредитировать. Он добавил, что если это удастся, то дальше пойдёт разрушение страны.

«И это понимают оппозиционные партии, представленные в Государственной думе», — сказал Володин.

Ранее Путин, отвечая на вопрос о расследовании по поводу построенного в Геленджике «дворца», отметил, что ему не принадлежит ничего из указанной там собственности.

В Кремле «расследование» о «дворце» в Геленджике назвали «качественной клюквой».

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