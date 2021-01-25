Врач оценил эффективность респираторов и обычных масок

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Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил эффективность респираторов и обычных масок.
Врач оценил эффективность респираторов и обычных масок
  • Reuters

В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что профессиональные маски прежде всего нужно применять тем, кто работает с больными COVID-19.

«Обычным людям практически нет смысла их носить, вполне достаточно обычных гигиенических масок», — считает эксперт.

По его словам, менять такие маски нужно каждые два-три часа.

Как добавил Жемчугов, в респираторе дышать тяжелее, к ношению FFP2 нужно привыкать.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России зафиксировали 19 290 случаев коронавируса.

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