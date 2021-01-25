В Нижегородской области смягчили ограничения по COVID-19

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ «О введении режима повышенной готовности».

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В частности, увеличено максимально разрешённое число зрителей в кинотеатрах и театрах, а также участников спортивных тренировок и посетителей кафе.

«Эпидемиологическая обстановка не позволяет пока вернуться к привычному образу жизни. При этом работаем над решениями, которые позволяют смягчить ограничения», — сказал Никитин.

По его словам, уровень заболеваемости стабилизировался, но остаётся довольно высоким, важно по-прежнему носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 19 290 случаев коронавируса.