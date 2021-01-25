Эксперт рассказал об опасности курения кальяна

Глава Противоракового общества России, завотделом эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе объяснил, в чём главная опасность курения кальяна.

В эфире НСН врач заверил, что безопасных форм курения не существует.

«Про кальян мы знаем очень мало, и в этом его опасность. О вреде курения сигарет, трубки, сигар мы знаем всё, знаем, что они приводят к развитию целого букета форм рака. Есть такое мнение, что курение трубки и сигар менее вредно, чем курение сигарет. Это не так. Безопасного курения табака нет. Мясников прав, что по объёму вдыхаемого пара один сеанс кальяна — это больше пачки сигарет», — сказал Заридзе.

По его мнению, кальяны нужно контролировать.

«Мы не знаем, чем его заправляют, и в этом значительная опасность этого типа курения. Его нужно контролировать так же, как мы контролируем сигареты», — считает эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Борис Менделевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказал мнение, что Россия добилась больших успехов в борьбе с курением.