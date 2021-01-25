Собянин поздравил студентов медицинских вузов и колледжей

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился со студентами и ординаторами медицинских вузов и колледжей, которые принимали участие в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает «Москва 24».

Встреча прошла в резервном коронавирусном госпитале ГКБ №24, развёрнутом в павильоне №75 на ВДНХ.

Мэр города поблагодарил студентов за активное участие в волонтёрской деятельности по доставке лекарств и продуктов соблюдающим домашний режим москвичам.

«С праздником вас! ВДНХ обычно — это такой центр кипения активностей, выставочной деятельности, спортивных мероприятий, концертов. Сегодня ВДНХ — один из главных центров борьбы с COVID-19, огромное количество реанимаций. Во многом ваша заслуга, что количество больных здесь, теперь хорошо видите, очень небольшое. Хотел поздравить всех студентов Москвы с Татьяниным днём. Поблагодарить их. Просто огромное количество, десятки тысяч студентов участвуют в волонтёрской деятельности», — заявил мэр.

Отдельно Собянин поблагодарил студентов-медиков, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Ранее «Невские новости» сообщали, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил студентов города с Татьяниным днём.