СК завёл дело после падения глыбы льда на школьницу под Тверью

Следственный комитет России завёл уголовное дело, после того как в Тверской области ледяная глыба упала с крыши на восьмилетнюю девочку. Пострадавшая была госпитализирована с тяжёлыми травмами.

«Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тверской области по факту травмирования восьмилетней девочки из-за падения ледяной глыбы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»)», — приводит tverigrad.ru слова официального представителя ведомства Валерии Павловой.

В СК считают, что к этому привело ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны сотрудников управляющей компании, коммунальщиков.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели школьника, на которого упал лёд с крыши многоквартирного дома в Саратове.