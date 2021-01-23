СК завёл дело из-за гибели ребёнка от падения льда в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело после гибели школьника, на которого упал лёд с крыши многоквартирного дома в Саратове.

Об этом говорится на сайте ведомства.

По имеющимся данным, погибшему мальчику было 12 лет, а не 11, как говорилось раньше.

«По факту гибели 12-летнего мальчика в результате падения наледи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — отмечается в заявлении.

В настоящее время следователями СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются жильцы дома и очевидцы трагедии, а также сотрудники управляющей компании, обслуживающей данный многоквартирный дом.

В СК Саратовской области сообщили, что в Саратове из-за падения льда с крыши жилого дома погиб 11-летний ребёнок.