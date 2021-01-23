В Саратове из-за падения льда с крыши жилого дома погиб школьник

В СК Саратовской области сообщили, что в Саратове из-за падения льда с крыши жилого дома погиб 11-летний ребёнок.

«По предварительным данным, 23 января в дневное время с крыши пятиэтажного дома 33А на улице Азина города Саратова произошло обрушение льда. Травму, несовместимую с жизнью, получил 11-летний мальчик», — говорится в заявлении.

В настоящее время следователи и криминалисты СК проводят осмотр места происшествия. По факту произошедшего организована доследственная проверка.

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