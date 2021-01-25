Эксперты рассказали об ожиданиях молодых специалистов при поиске работы в России

Эксперты рассказали об ожиданиях молодых специалистов во время поиска работы в России. При отклике на вакансию, например, 65% таких соискателей прежде всего обращают внимание на размер предлагаемой зарплаты.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое международной рекрутинговой компанией Hays Response совместно с FutureToday.

Выяснилось, что для 42% молодых респондентов важен график работы. Ещё 41% оценивают возможность карьерного роста, а 35% — анализируют ценностное предложение работодателя, комплекс преимуществ работы в конкретном месте.

Также оказалось, что 80% участников исследования ждут от первого места работы расширения навыков и знаний, 70% хотят обучиться основам профессии, 53% — расширить свой кругозор.

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.