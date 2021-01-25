Эксперты рассказали об ожиданиях молодых специалистов при поиске работы в России
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое международной рекрутинговой компанией Hays Response совместно с FutureToday.
Выяснилось, что для 42% молодых респондентов важен график работы. Ещё 41% оценивают возможность карьерного роста, а 35% — анализируют ценностное предложение работодателя, комплекс преимуществ работы в конкретном месте.
Также оказалось, что 80% участников исследования ждут от первого места работы расширения навыков и знаний, 70% хотят обучиться основам профессии, 53% — расширить свой кругозор.
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