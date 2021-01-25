В Татарстане разработают программу реабилитации для перенёсших COVID-19

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На итоговой коллегии Минздрава РТ президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать программу реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом.
В Татарстане разработают программу реабилитации для перенёсших COVID-19
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Об этом сообщает «Реальное время».

Минниханов подчеркнул, что для восстановления жителей республики после коронавируса необходимо задействовать возможности всех имеющихся санаториев (более 40).

«Также следует использовать реабилитационные методы, уже доказавшие свою эффективность», — цитирует президента его пресс-служба.

Заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Евгения Паршина в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала о методах реабилитации после COVID-19.

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