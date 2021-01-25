В Татарстане разработают программу реабилитации для перенёсших COVID-19

На итоговой коллегии Минздрава РТ президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать программу реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом.

Об этом сообщает «Реальное время».

Минниханов подчеркнул, что для восстановления жителей республики после коронавируса необходимо задействовать возможности всех имеющихся санаториев (более 40).

«Также следует использовать реабилитационные методы, уже доказавшие свою эффективность», — цитирует президента его пресс-служба.

Заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Евгения Паршина в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала о методах реабилитации после COVID-19.