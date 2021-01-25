В Совфеде разрабатывают систему штрафов за незаконную блокировку интернет-пользователей
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, заявил глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Сейчас мы разрабатываем систему штрафов, в том числе для Facebook и YouTube, за необоснованную блокировку пользователей», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Facebook заблокировал аккаунт гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина после того, как он прокомментировал публикацию экс-посла США в России Майкла Макфола. Позднее администрация Facebook разблокировала публикацию главы «Роскосмоса».