Facebook разблокировал публикацию Рогозина с критикой Макфола

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Администрация Facebook разблокировала публикацию главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с критикой экс- посла США Майкла Макфола, но не сняла ограничение на возможность публиковать новые сообщения.
Facebook разблокировал публикацию Рогозина с критикой Макфола
  • Reuters

Об этом написал Рогозин в своем Telegram-канале.

«FB разблокировал ранее снятую их администраторами страницу, но обновления до сих пор закрыты», — заявил он, приложив скриншоты.

Как стало известно ранее, Facebook заблокировал аккаунт Рогозина после того, как он прокомментировал слова Макфола о демократии в России.

В частности, гендиректор госкорпорации, комментируя вмешательство США во внутренние дела России, обратился к американцу со словами: «Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели».

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