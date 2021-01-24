Facebook разблокировал публикацию Рогозина с критикой Макфола

Администрация Facebook разблокировала публикацию главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с критикой экс- посла США Майкла Макфола, но не сняла ограничение на возможность публиковать новые сообщения.

Об этом написал Рогозин в своем Telegram-канале.

«FB разблокировал ранее снятую их администраторами страницу, но обновления до сих пор закрыты», — заявил он, приложив скриншоты.

Как стало известно ранее, Facebook заблокировал аккаунт Рогозина после того, как он прокомментировал слова Макфола о демократии в России.

В частности, гендиректор госкорпорации, комментируя вмешательство США во внутренние дела России, обратился к американцу со словами: «Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели».