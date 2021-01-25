Генпрокурор поручил проверить качество питания в детсадах и школах

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить исполнение законодательства при организации питания детей в детских садах и школах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

«В связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания по указанию генерального прокурора России Игоря Краснова прокурорами регионов организована соответствующая проверка», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий дадут оценку исполнению законодательства о контрактной системе при организации питания детей, качества оказываемых услуг сторонними коммерческими организациями, обеспечения условий транспортировки и хранения продуктов питания, наличия документов, которые подтверждают их качество и безопасность, обеспечения контроля за поступающей и готовой продукцией, реализацией требований к её хранению, соблюдения санитарных норм работниками столовых и пищеблоков.

Ранее в Крымской межрайонной прокуратуре сообщали, что около 30 учеников школы №57 в станице Троицкой Крымского района Краснодарского края обратились к медикам с признаками отравления.