Генпрокурор поручил проверить качество питания в детсадах и школах

Короткая ссылка
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить исполнение законодательства при организации питания детей в детских садах и школах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
Генпрокурор поручил проверить качество питания в детсадах и школах
  • РИА Новости

«В связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания по указанию генерального прокурора России Игоря Краснова прокурорами регионов организована соответствующая проверка», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий дадут оценку исполнению законодательства о контрактной системе при организации питания детей, качества оказываемых услуг сторонними коммерческими организациями, обеспечения условий транспортировки и хранения продуктов питания, наличия документов, которые подтверждают их качество и безопасность, обеспечения контроля за поступающей и готовой продукцией, реализацией требований к её хранению, соблюдения санитарных норм работниками столовых и пищеблоков.

Ранее в Крымской межрайонной прокуратуре сообщали, что около 30 учеников школы №57 в станице Троицкой Крымского района Краснодарского края обратились к медикам с признаками отравления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить