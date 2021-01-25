В ГД оценили идею увеличить штраф за склонение детей к употреблению алкоголя

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение в десять раз увеличить штрафы за склонение детей к употреблению алкогольных напитков.

«Это проблема — склонение детей к употреблению алкоголя. Если это происходит, или в насильственном порядке, или это происходит ненасильственно, — значит, вовлечение, но в любом случае это должно жёстко наказываться. Вплоть до уголовной (ответственности. — RT), я думаю. Это же страшное дело. Детский организм слабый... Могут наступить нехорошие последствия, не говоря уже о привыкании», — сказал Тумусов.

Депутат отметил, что поддержал бы ужесточение мер.

Ранее член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил в десять раз увеличить штрафы за склонение детей к употреблению алкогольных напитков.

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