В ГД оценили идею увеличить штраф за склонение детей к употреблению алкоголя

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение в десять раз увеличить штрафы за склонение детей к употреблению алкогольных напитков.
В ГД оценили идею увеличить штраф за склонение детей к употреблению алкоголя
  • РИА Новости

«Это проблема — склонение детей к употреблению алкоголя. Если это происходит, или в насильственном порядке, или это происходит ненасильственно, — значит, вовлечение, но в любом случае это должно жёстко наказываться. Вплоть до уголовной (ответственности. — RT), я думаю. Это же страшное дело. Детский организм слабый... Могут наступить нехорошие последствия, не говоря уже о привыкании», — сказал Тумусов.

Депутат отметил, что поддержал бы ужесточение мер. 

Ранее член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил в десять раз увеличить штрафы за склонение детей к употреблению алкогольных напитков.

Подробнее — в материале RT.

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