В ОП предложили увеличить штраф за склонение детей к употреблению алкоголя

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил в десять раз увеличить штрафы за склонение детей к употреблению алкогольных напитков. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева имеется в распоряжении RT.
В ОП предложили увеличить штраф за склонение детей к употреблению алкоголя
  • Pixabay

В своём обращении общественный деятель отметил, что употребление алкоголя даже в небольших дозах представляет повышенную угрозу для здоровья ребёнка, а систематическое употребление может привести к развитию алкоголизма у несовершеннолетнего.

При этом, по мнению Хамзаева, штрафы, которые предусматривает законодательство за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя: от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей и от 4 тыс. до 5 тыс. рублей для родителей и иных законных представителей — являются несущественными по сравнению с последствиями действий правонарушителей.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в ст. 6.10 КоАП Российской Федерации в части увеличения штрафов, предусмотренных за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в десятикратном размере: от 15 тыс. до 30 тыс. рублей и от 40 тыс. до 50 тыс. рублей соответственно», — говорится в тексте обращения.

В конце прошлого года Госдума приняла закон о восстановлении вытрезвителей в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить