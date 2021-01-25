В ОП предложили увеличить штраф за склонение детей к употреблению алкоголя

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил в десять раз увеличить штрафы за склонение детей к употреблению алкогольных напитков. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева имеется в распоряжении RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что употребление алкоголя даже в небольших дозах представляет повышенную угрозу для здоровья ребёнка, а систематическое употребление может привести к развитию алкоголизма у несовершеннолетнего.

При этом, по мнению Хамзаева, штрафы, которые предусматривает законодательство за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя: от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей и от 4 тыс. до 5 тыс. рублей для родителей и иных законных представителей — являются несущественными по сравнению с последствиями действий правонарушителей.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в ст. 6.10 КоАП Российской Федерации в части увеличения штрафов, предусмотренных за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в десятикратном размере: от 15 тыс. до 30 тыс. рублей и от 40 тыс. до 50 тыс. рублей соответственно», — говорится в тексте обращения.

В конце прошлого года Госдума приняла закон о восстановлении вытрезвителей в России.