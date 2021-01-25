Четыре человека погибли в ДТП в Архангельской области

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Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Архангельск — Северодвинск в Архангельской области.
Четыре человека погибли в ДТП в Архангельской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

«Столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и Hyundai Tucson. Пока известно о четырёх погибших, все они ехали в отечественной легковушке», — сказал собеседник.

Как пишет агентство, ссылаясь на данные региональной диспетчерской службы «112», в ВАЗ-2109 находились пять человек. Выжить удалось лишь пассажиру на заднем сиденье. Он госпитализирован. В иномарке находились женщина и её 12-летняя дочь. Женщина была госпитализирована с травмой грудной клетки, ребёнок не пострадал.

Ранее четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Самаре.

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