Четыре человека погибли в ДТП в Архангельской области

Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Архангельск — Северодвинск в Архангельской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

«Столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и Hyundai Tucson. Пока известно о четырёх погибших, все они ехали в отечественной легковушке», — сказал собеседник.

Как пишет агентство, ссылаясь на данные региональной диспетчерской службы «112», в ВАЗ-2109 находились пять человек. Выжить удалось лишь пассажиру на заднем сиденье. Он госпитализирован. В иномарке находились женщина и её 12-летняя дочь. Женщина была госпитализирована с травмой грудной клетки, ребёнок не пострадал.

Ранее четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Самаре.