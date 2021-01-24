Четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Самаре

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В результате столкновения автомобиля скорой помощи и двух легковых автомобилей в Самаре пострадали четыре человека.
Четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Самаре
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о столкновении автомобиля «Газель» скорой медицинской помощи и двух легковых автомобилей, Chevrolet и Toyota, поступило в воскресенье в 19:35, авария произошла в Советском районе, на улице Авроры.

По предварительной информации ГУМВД по Самарской области, водитель скорой ехал с включёнными световыми и звуковыми сигналами по улице Авроры, при проезде перекрёстка на запрещающий сигнал светофора столкнулся с Chevrolet. В результате ДТП автомобиль скорой опрокинулся.

Отмечается, что в результате ДТП погибших нет, пострадали четыре человека.

Ранее сообщалось, что в Башкирии четыре человека погибли в результате ДТП.

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