Четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Самаре
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о столкновении автомобиля «Газель» скорой медицинской помощи и двух легковых автомобилей, Chevrolet и Toyota, поступило в воскресенье в 19:35, авария произошла в Советском районе, на улице Авроры.
По предварительной информации ГУМВД по Самарской области, водитель скорой ехал с включёнными световыми и звуковыми сигналами по улице Авроры, при проезде перекрёстка на запрещающий сигнал светофора столкнулся с Chevrolet. В результате ДТП автомобиль скорой опрокинулся.
Отмечается, что в результате ДТП погибших нет, пострадали четыре человека.
Ранее сообщалось, что в Башкирии четыре человека погибли в результате ДТП.