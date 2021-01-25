Небензя: Россия надеется на скорую сертификацию своей вакцины со стороны ВОЗ

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона надеется, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время сертифицирует российскую вакцину от коронавируса.
Небензя: Россия надеется на скорую сертификацию своей вакцины со стороны ВОЗ
  • Reuters

Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По его словам, Россия уже представила документы на преквалификацию своей вакцины для внесения её в список Emergency Use Listing. 

«С 22 января этого года в ВОЗ начался второй этап рассмотрения нашей заявки, так что, надеемся, в достаточно скором времени она будет сертифицирована», — сказал Небензя.

Ранее сообщалось, что ВОЗ 22 января начнёт процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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