Небензя: Россия надеется на скорую сертификацию своей вакцины со стороны ВОЗ
- Reuters
Об этом он заявил в интервью ТАСС.
По его словам, Россия уже представила документы на преквалификацию своей вакцины для внесения её в список Emergency Use Listing.
«С 22 января этого года в ВОЗ начался второй этап рассмотрения нашей заявки, так что, надеемся, в достаточно скором времени она будет сертифицирована», — сказал Небензя.
Ранее сообщалось, что ВОЗ 22 января начнёт процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».