В Москве возбуждено дело по факту перекрытий улиц на акции 23 января

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту перекрытий улиц протестующими на несогласованной акции.

«Ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории Москвы, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств, повлёкшее остановку дорожного движения и блокировку транспортных коммуникаций объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети Москвы», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

В настоящее время по данному факту следователями Главного следственного управления столичного полицейского главка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК России («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения»).

Ранее Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела о насилии над сотрудниками правоохранительных органов на акции в Москве, которая состоялась 23 января.