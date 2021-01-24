СК возбудил четыре дела о насилии над правоохранителями в Москве

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RT
Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела о насилии над сотрудниками правоохранительных органов на незаконной акции в Москве, которая состоялась 23 января.
СК возбудил четыре дела о насилии над правоохранителями в Москве
  • РИА Новости

«Возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — приводит ТАСС слова представителя столичного главка Следственного комитета Юлии Ивановой.

Она уточнила, что 23 января во время акции в центре Москвы агрессивно настроенные участники причинили находящимся при исполнении своих должностных обязанностей двум сотрудникам Росгвардии и сотруднику полиции различные телесные повреждения, одному из них распылив в лицо содержимое газового баллончика.

В этот же день на территории Пресненского района мужчина в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего.

Ранее Москва обвинила посольство США в России в поддержке несанкционированных акций протеста, которые прошли в городах России.

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