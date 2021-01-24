В Петербурге тесты на COVID-19 сдали более 25 тысяч человек за сутки

В Санкт-Петербурге тесты на COVID-19 сдали более 25 тыс. человек за сутки.

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на городскую администрацию.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, приняла 226 обращений.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1183 волонтёра. Выполнено почти 4,5 тыс. заявок в Петербурге.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в беседе с Nation News рассказала об отличиях обычной пневмонии от пневмонии при COVID-19.