Дерматолог оценил возможное влияние COVID-19 на состояние кожи

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Врач — дерматолог-косметолог Станислав Арканников оценил возможное влияние COVID-19 на состояние кожи.
Дерматолог оценил возможное влияние COVID-19 на состояние кожи
  • Pixabay

«Естественно, иммунная система страдает от COVID, как от любого вирусного заболевания. А страдания иммунной системы зеркалятся на коже. Кожа — это вообще зеркало всего организма. По коже можно определить, болеет человек или здоров, есть ли у него хронические заболевания», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, естественно, что при коронавирусе кожа страдает очень сильно. Как считает Арканников, проблемы не связаны с ношением масок.

«Развитию демодекоза может способствовать нарушение иммунитета, перенесённые заболевания, какие-то проблемы с кожей общего, глобального характера, связанные с каким-то заболеванием, чаще всего хроническим. Способствует ли носимая нами необходимая маска развитию демодекоза? Конечно, нет», — сказал эксперт.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в беседе с Nation News рассказала об отличиях обычной пневмонии от пневмонии при COVID-19.

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