МЧС предупредило о лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарии

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МЧС предупредило о лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарской Республики на уровне выше 2000 м.
МЧС предупредило о лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарии
  • Pixabay

«По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, в период с 18:00 24 января до 18:00 25 января 2021 года в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 2000 м лавиноопасно», — сообщили в ведомстве.

Там не исключили возникновение ЧС и происшествий, связанных с повреждением зданий и линий связи.

МЧС призвало граждан соблюдать основные правила поведения в районах схода лавин, они перечислены в пресс-релизе ведомства.

Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском сошла лавина, снегом засыпало пять домиков. В результате ЧП погибли три человека: 38-летняя женщина, её полуторагодовалый ребёнок и 45-летний мужчина.

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