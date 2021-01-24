МЧС предупредило о лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарии

МЧС предупредило о лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарской Республики на уровне выше 2000 м.

«По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, в период с 18:00 24 января до 18:00 25 января 2021 года в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 2000 м лавиноопасно», — сообщили в ведомстве.

Там не исключили возникновение ЧС и происшествий, связанных с повреждением зданий и линий связи.

МЧС призвало граждан соблюдать основные правила поведения в районах схода лавин, они перечислены в пресс-релизе ведомства.

Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском сошла лавина, снегом засыпало пять домиков. В результате ЧП погибли три человека: 38-летняя женщина, её полуторагодовалый ребёнок и 45-летний мужчина.