В Петербурге отреставрируют исторические здания на территории Елизаветинской больницы

В Санкт-Петербурге отреставрируют исторические здания, расположенные на территории Елизаветинской клинической больницы.

Об этом сообщает kp.ru.

«Станция располагается в здании 1871 года постройки, помещения требуют капитального ремонта. Проведём его уже в этом году. Средства выделим. Наши медики должны работать в комфортных условиях», — заявил губернатор Александр Беглов.

Он уточнил, что запланировано благоустройство и прилегающей территории.

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