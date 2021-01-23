В Петербурге отреставрируют исторические здания на территории Елизаветинской больницы
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Об этом сообщает kp.ru.
«Станция располагается в здании 1871 года постройки, помещения требуют капитального ремонта. Проведём его уже в этом году. Средства выделим. Наши медики должны работать в комфортных условиях», — заявил губернатор Александр Беглов.
Он уточнил, что запланировано благоустройство и прилегающей территории.
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