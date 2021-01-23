Кузнецова рассказала о задержанных на несанкционированной акции в Москве детях
- © РИА Новости
«Порядка 15 детей задержаны в Москве», — цитирует её ТАСС.
По словам омбудсмена, самым маленьким из них было 9 и 12 лет.
Вместе с этим Кузнецова добавила, что многие несовершеннолетние уже отпущены. Полицейские задерживали их для передачи законным представителям.
Ранее Следственный комитет начал проверки по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного мероприятия в центре Москвы.
Как отмечали в МВД, в несанкционированной акции принимают участие около 4 тыс. человек.