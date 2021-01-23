Кузнецова рассказала о задержанных на несанкционированной акции в Москве детях

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о детях, задержанных на несанкционированной акции в Москве.
Кузнецова рассказала о задержанных на несанкционированной акции в Москве детях
  • © РИА Новости

«Порядка 15 детей задержаны в Москве», — цитирует её ТАСС.

По словам омбудсмена, самым маленьким из них было 9 и 12 лет.

Вместе с этим Кузнецова добавила, что многие несовершеннолетние уже отпущены. Полицейские  задерживали их для передачи законным представителям.

Ранее Следственный комитет начал проверки по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного мероприятия в центре Москвы.

Как отмечали в МВД, в несанкционированной акции принимают участие около 4 тыс. человек.

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