Кузнецова рассказала о задержанных на несанкционированной акции в Москве детях

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о детях, задержанных на несанкционированной акции в Москве.

«Порядка 15 детей задержаны в Москве», — цитирует её ТАСС.

По словам омбудсмена, самым маленьким из них было 9 и 12 лет.

Вместе с этим Кузнецова добавила, что многие несовершеннолетние уже отпущены. Полицейские задерживали их для передачи законным представителям.

Ранее Следственный комитет начал проверки по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного мероприятия в центре Москвы.

Как отмечали в МВД, в несанкционированной акции принимают участие около 4 тыс. человек.