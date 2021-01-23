В Новосибирске два человека пострадали из-за хлопка газовой смеси

Два человека пострадали в Новосибирске из-за хлопка газовоздушной смеси на станции техобслуживания, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«По предварительной информации, произошла разгерметизация газового оборудования с последующим хлопком газовоздушной смеси. В результате пострадали два человека, с ожогами они доставлены в больницу», — цитирует ТАСС старшего помощника руководителя СУ СК России по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасию Кулешову.

На место выехал следователь.

В декабре две женщины пострадали в результате хлопка в цеху Борисоглебской трикотажной фабрики в Воронежской области.