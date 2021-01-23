В Новосибирске два человека пострадали из-за хлопка газовой смеси

Короткая ссылка
Два человека пострадали в Новосибирске из-за хлопка газовоздушной смеси на станции техобслуживания, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
В Новосибирске два человека пострадали из-за хлопка газовой смеси
  • РИА Новости

«По предварительной информации, произошла разгерметизация газового оборудования с последующим хлопком газовоздушной смеси. В результате пострадали два человека, с ожогами они доставлены в больницу», — цитирует ТАСС старшего помощника руководителя СУ СК России по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасию Кулешову.

На место выехал следователь.

В декабре две женщины пострадали в результате хлопка в цеху Борисоглебской трикотажной фабрики в Воронежской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить