В Новосибирске два человека пострадали из-за хлопка газовой смеси
- РИА Новости
«По предварительной информации, произошла разгерметизация газового оборудования с последующим хлопком газовоздушной смеси. В результате пострадали два человека, с ожогами они доставлены в больницу», — цитирует ТАСС старшего помощника руководителя СУ СК России по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасию Кулешову.
На место выехал следователь.
В декабре две женщины пострадали в результате хлопка в цеху Борисоглебской трикотажной фабрики в Воронежской области.