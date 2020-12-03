Два человека пострадали из-за хлопка на фабрике в Воронежской области

Две женщины пострадали в результате хлопка в цеху Борисоглебской трикотажной фабрики в Воронежской области, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«В Борисоглебской трикотажной фабрике произошло повреждение парогенератора, произошёл хлопок, пострадали две сотрудницы предприятия в возрасте 49 и 43 лет, они госпитализированы», — цитирует представителя управления Ольгу Бовт ТАСС.

Начата доследственная проверка.

ЧП произошло утром в четверг, 3 декабря. По данным МЧС, возгорания после хлопка не последовало.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и трое пострадали при пожаре и хлопке газа на предприятии по производству пластиковых окон в Челябинске.