Два человека пострадали из-за хлопка на фабрике в Воронежской области

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Две женщины пострадали в результате хлопка в цеху Борисоглебской трикотажной фабрики в Воронежской области, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
Два человека пострадали из-за хлопка на фабрике в Воронежской области
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«В Борисоглебской трикотажной фабрике произошло повреждение парогенератора, произошёл хлопок, пострадали две сотрудницы предприятия в возрасте 49 и 43 лет, они госпитализированы», — цитирует представителя управления Ольгу Бовт ТАСС.

Начата доследственная проверка.

ЧП произошло утром в четверг, 3 декабря. По данным МЧС, возгорания после хлопка не последовало.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и трое пострадали при пожаре и хлопке газа на предприятии по производству пластиковых окон в Челябинске.

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