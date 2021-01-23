Захарова рассказала о телефонном звонке от «задержанного на Пушкинской» с просьбой о помощи
- Reuters
В телефонном разговоре, который описала дипломат, позвонивший заявил, что его «незаконно задержали».
Звонок. - Мария, помогите. - Вы кто? - Вы мне как-то помогали. - Что случилось? - Меня незаконно задержали? - Где?...Опубликовано Марией Захаровой Суббота, 23 января 2021 г.
«Звонок. «Мария, помогите». — «Вы кто?» — Вы мне как-то помогали». — «Что случилось?» — «Меня незаконно задержали». — «Где?» — «На Пушкинской». — «А что вы там делали?» — «По делам пошёл». — «На несанкционированный митинг?» — «Ну, это... по делам пошёл». — «И чем я могу помочь?» — «Пусть освободят». — «Разберутся и тогда отпустят». — «Сделайте что-нибудь». — «По блату?» — «Скажите, чтобы мои права соблюдали». — «Чтобы соблюдали ваши права, нужно не нарушать закон», — написала Захарова в Facebook.
Ранее в МВД России заявили, что каждый факт провокационных действий на незаконных акциях будет расследован.
Кроме того, СК возбудил уголовное дело по факту распространения в социальных сетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных митингах 23 января. Также уголовное дело возбудили в Новосибирской области.