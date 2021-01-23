В Краснодаре возбудили дело по факту пожара на цветочном рынке

В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту пожара на цветочном рынке, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

РИА Новости