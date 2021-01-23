В Краснодаре возбудили дело по факту пожара на цветочном рынке
- РИА Новости
«По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК России по краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России», — цитирует пресс-службу ТАСС.
В результате возгорания в одном из торговых павильонов скончался 21-летний молодой человек.
В рамках расследования назначены судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы.
22 января на территории цветочного рынка в Краснодаре произошёл пожар, один человек погиб и двое пострадали.
Источник сообщал, что произошёл взрыв газового баллона.