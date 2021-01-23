В Краснодаре возбудили дело по факту пожара на цветочном рынке

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В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту пожара на цветочном рынке, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
В Краснодаре возбудили дело по факту пожара на цветочном рынке
  • РИА Новости

«По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК России по краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России», — цитирует пресс-службу ТАСС.

В результате возгорания в одном из торговых павильонов скончался 21-летний молодой человек.

В рамках расследования назначены судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы.

22 января на территории цветочного рынка в Краснодаре произошёл пожар, один человек погиб и двое пострадали.

Источник сообщал, что произошёл взрыв газового баллона.

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