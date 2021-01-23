Врач рассказала об усилении метеочувствительности у переболевших COVID-19

Врач-терапевт Наталья Зубарева рассказала об усилении метеочувствительности у переболевших COVID-19.

«Очень многие люди переболели коронавирусом и имеют последствия, которые я у своих пациентов чётко отслеживаю. У них на фоне определённых метеорологических условий обостряются хронические заболевания, сердечно-сосудистые патологии и даже инфаркты с инсультами случаются», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, также могут проявляться заболевания лёгочной системы и астма.

Как считает Зубарева, чем больше ослаблена та или иная система в организме из-за болезни, тем больше вероятность, что из-за стресса она станет давать сбой в работе.

Эксперт считает, что снизить влияние резких перемен погоды позволит контроль уровня стресса.

«В период пика ОРВИ профилактически очень важно принимать самые важные микроэлементы и витамины, которые адаптируют организм к стрессу и улучшают иммунную систему», — добавила Зубарева.

Ранее доктор биологических наук вирусолог Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал о факторах, повышающих риск заболевания COVID-19.